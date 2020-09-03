Самая богатая женщина мира много жертвует на благотворительность

Джефф Безос и Маккинзи Скотт / Getty Images

Бывшая жена одного из богатейших людей планеты, исполнительного директора Amazon Джеффа Безоса, Маккинзи Скотт стала самой обеспеченной женщиной в мире.

Богатство Скотт оценивают в $68 млрд. По данным издания Bloomberg, она обошла наследницу компании L'Orеal Франсуазу Бетанкур-Майерс. Об этом пишет CNN.

Во время развода в прошлом году Скотт получила четверть акций Amazon, принадлежавших Безосу. Это 4% акций компании, общей стоимостью $35 млрд в то время. Сейчас женщина - 12-я в списке самых богатых людей планеты.

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В июле Скотт заявила, что пожертвовала $1,7 млрд 116 организациям. Сосредоточилась на 9 направлениях помощи, среди которых организации, борющиеся за расовое равенство и против климатических изменений.

Также в прошлом году она присоединилась к инициативе инвестора Уоррена Баффетта и супругов Билла и Мелинды Гейтс, которые поощряют самых богатых людей планеты направлять большинство состояния на благотворительность.

Ее экс-супруг Безос к инициативе не присоединился. Его состояние оценивается в более $200 млрд.

Акции Amazon выросли на 28% за последние 3 месяца и более чем на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Пандемия значительно повысила ее капитализацию.