Самая богатая женщина мира много жертвует на благотворительность

 
Ексклюзивы
1/5
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 225
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 738
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 612
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2124
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 477
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 261
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 612
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2223
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1467
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3591
Фото
Все фото
9
5
10
6
9
334 человека погибли в школе в Беслане
334 человека погибли в школе в Беслане
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Ураган убил 18 человек
Ураган убил 18 человек
В Беларуси во время акций протеста силовики задержали студентов
В Беларуси во время акций протеста силовики задержали студентов
Видео
Все видео
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Воздушный змей поднял 3-летнюю девочку на 30 м
Воздушный змей поднял 3-летнюю девочку на 30 м
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2394
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 630
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 936
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5895
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3420
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 450
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
четверг, 03 сентября 2020 15:27

Самая богатая женщина мира много жертвует на благотворительность

  Комментировать
Самая богатая женщина мира много жертвует на благотворительность
Джефф Безос и Маккинзи Скотт / Getty Images

Бывшая жена одного из богатейших людей планеты, исполнительного директора Amazon Джеффа Безоса, Маккинзи Скотт стала самой обеспеченной женщиной в мире.

Богатство Скотт оценивают в $68 млрд. По данным издания Bloomberg, она обошла наследницу компании L'Orеal Франсуазу Бетанкур-Майерс. Об этом пишет CNN.

Во время развода в прошлом году Скотт получила четверть акций Amazon, принадлежавших Безосу. Это 4% акций компании, общей стоимостью $35 млрд в то время. Сейчас женщина - 12-я в списке самых богатых людей планеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Основатель Amazon стал первым миллиардером с рекордными доходами

В июле Скотт заявила, что пожертвовала $1,7 млрд 116 организациям. Сосредоточилась на 9 направлениях помощи, среди которых организации, борющиеся за расовое равенство и против климатических изменений.

Также в прошлом году она присоединилась к инициативе инвестора Уоррена Баффетта и супругов Билла и Мелинды Гейтс, которые поощряют самых богатых людей планеты направлять большинство состояния на благотворительность.

Ее экс-супруг Безос к инициативе не присоединился. Его состояние оценивается в более $200 млрд.

Акции Amazon выросли на 28% за последние 3 месяца и более чем на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Пандемия значительно повысила ее капитализацию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самая богатая женщина мира много жертвует на благотворительность». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

334 человека погибли в школе в Беслане

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 1 Просмотров: 34310
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 15120
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 14662
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 8190
Обольстительный президент футбольного клуба эротично позировала в боди
Обольстительный президент футбольного клуба эротично позировала в боди
5
 Просмотров: 7596
Мир
"Никакого отравления Навального не было" - Лукашенко заявил, что Меркель солгала
"Никакого отравления Навального не было" - Лукашенко заявил, что Меркель солгала 1 Просмотров: 333
Россияне скрыто "покупают" западных журналистов
Россияне скрыто "покупают" западных журналистов Просмотров: 117
Лукашенко обвинил Украину и ЕС во вмешательстве в дела Беларуси
Лукашенко обвинил Украину и ЕС во вмешательстве в дела Беларуси Просмотров: 144
"Динамо" отдало в аренду обладателя Кубка мира
"Динамо" отдало в аренду обладателя Кубка мира Просмотров: 216
Футболист и телеведущий примет дома беженцев
Футболист и телеведущий примет дома беженцев Просмотров: 180
Больше всего комментируют
6
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
3
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
3
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
Голосов: 4399
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua