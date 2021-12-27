Саакашвили встретится с президентом Грузии

Саакашвили анонсировал встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: dw.com

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал встречу с действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Встреча может состояться в ближайшее время.

Об этом Саакашвили написал в Telegram.

Саакашвили сообщил, что провел встречу с четвертым президентом Георгием Маргвелашвили. Он посетил Саакашвили в камере тюремной больницы.

"Президент Маргвелашвили назвал меня "личным политическим заключенным Владимира Путина", отметил Саакашвили.

При этом он добавил, что по предложению Маргвелашвили проведет встречу с действующим грузинским президентом.

"Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующим президентом Саломе Зурабишвили и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время", - добавил он.

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Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся в преддверии выборов после восьми лет эмиграции. Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Саакашвили перевели в военный госпиталь из тюремной больницы после 50-дневного голодания. С 20 ноября экс-президент продолжает курс реабилитации под наблюдением врачей разного профиля.