С украинского Черноморска в итальянский Бари будет ходить паром

Украина и Италия договорились объединить города Черноморск и Бари паромным сообщением.
Этот вопрос обсуждался во время рабочего визита делегации украинского правительства в Италию, сообщает Правительственный портал в Facebook.
Бари - приморский город в Южной Италии. Это один из крупнейших городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.
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Черноморск - один из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составлял 21,5 млн т.
В этом году отдых на морских курортах подорожал в среднем на 17-20%. Повышение цены связывают с ростом коммунальных.
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