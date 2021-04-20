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вторник, 20 апреля 2021 07:18

С пониманием к Путину: правящая партия Германии определилась с кандидатом в канцлеры

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С пониманием к Путину: правящая партия Германии определилась с кандидатом в канцлеры
Правление правящей партии Христианско-демократический союз выбрало председателя партии Армина Лашета как кандидата в канцлеры Германии на выборах. Они состоятся в сентябре. Фото: REUTERS

Члены федерального правления Христианско-демократического союза Германии поддержали лидера партии 59-летнего Армина Лашета как кандидата в канцлеры ФРГ от консерваторов.

Решение приняли в ходе тайного голосования в ночь на 20 апреля. Лашет получил 77,5% голосов: за него проголосовал 31 член правления, за кандидатуру лидера Христианско-социального союза Маркуса Зедера высказались девять человек, воздержались шестеро. Об этом пишет Die Welt.

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Как пишет немецкая пресса, на Лашета делала ставку и сама Ангела Меркель. О нем оппоненты в Германии говорят "Putinversteher" - "тот, кто относится к Путину с пониманием". Лашет также выступает за завершение строительства газопровода "Северный поток-2".

Выборы в Бундестаг Германии состоятся 26 сентября этого года.

Армин Лашет является премьер-министром немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия. Его избрали председателем правящей партии Германии 16 января. Решение приняли на на съезде партии Христианско-демократический союз. Еще в 2018 году Ангела Меркель, которая возглавляет немецкое правительство уже 16 лет подряд, заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. В новогоднем обращении она это подтвердила. Меркель на этой должности с 2005 года. До 2018 года она возглавляла партию ХДС.

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