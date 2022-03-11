С домашними тапочками: показали позорную экипировку российских оккупантов

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал экипировку российских военных оккупантов.

Соответствующие фото были обнародованы в Facebook.

Выяснилось, что комплекты вооруженных сил Российской Федерации несколько устарели. Враги приезжают воевать в Украину преимущественно в форме советских времен.

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На фото можно увидеть одежду и советскую шапку-уханку "пиксель". В комплектах также имеются тапки, каски и противогазы.

"Вторая армия мира - бутафория. Экипировка "асвабадителей". Они хотят, чтобы и мы так жили?" – отметили в Генштабе.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.