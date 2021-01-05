С 5-й попытки: МИД Украины получило финальный отчет от Ирана о катастрофе самолета МАУ

Украина получила финальный отчет о катастрофе самолета МАУ от Ирана. Фото: delo.ua

Иран передал Украине финальный технический отчет о катастрофе пассажирского самолета МАУ под Тегераном. Передать материалы удалось с 5-й попытки.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил об этом "Общественному".

"Передали вечером 31 декабря, с 5-й попытки. Сейчас все компетентные органы тщательно изучают отчет", - сказал он.

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По словам Енина, он не будет комментировать детали отчета, поскольку нужно внести некоторые правки.

У МИД Украины есть 60 дней для внесения предложений и замечаний к материалам. После этого в течение 30 дней Иран должен доработать отчет.

Документ смогут обнародовать только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации.

Иранская организации гражданской авиации опубликовала окончательный технический отчет о причине падения самолета "Международной авиакомпании Украины" в понедельник, 21 декабря.