Россиянку подстрелили из ракетницы на праздновании дня флота

Женщина поранился от выстрела ракетницы. Фото: @lentadna

В России женщина пострадала от выстрела ракетницы во время празднования Дня Военно-морского флота.

Происшествие произошло 25 июля на пляже в Приморском крае, недалеко от Владивостока, пишет News Vl.

На набережной собралась толпа, играла музыка. Один из отдыхающих решил отпраздновать день ВМФ выстрелом ракетницы в небо. Он надеялся, что заряд полетит в сторону моря.

Однако ветер изменил траекторию полета заряда. Он ранил женщину. Ее госпитализировали с ранением бедра.

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Полиция проводит проверку и обещает наказать виновных.

Российские журналисты опубликовали ко Дню военно-морского флота материал с истребителем американского производства AV-8B Harrier II.