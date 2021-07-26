Россиянку подстрелили из ракетницы на праздновании дня флота

В России женщина пострадала от выстрела ракетницы во время празднования Дня Военно-морского флота.
Происшествие произошло 25 июля на пляже в Приморском крае, недалеко от Владивостока, пишет News Vl.
На набережной собралась толпа, играла музыка. Один из отдыхающих решил отпраздновать день ВМФ выстрелом ракетницы в небо. Он надеялся, что заряд полетит в сторону моря.
Однако ветер изменил траекторию полета заряда. Он ранил женщину. Ее госпитализировали с ранением бедра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лавров оконфузился скандальным заявлением
Полиция проводит проверку и обещает наказать виновных.
Российские журналисты опубликовали ко Дню военно-морского флота материал с истребителем американского производства AV-8B Harrier II.
Комментарии