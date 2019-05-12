Россиянка пыталась перевезти через границу 100 кг экстази

Белорусские таможенники задержали россиянку, которая перевозила 100 кг экстазе. Фото: Громадське

Белорусские таможенники задержали 38-летнюю гражданку России, которая пыталась провезти в своем автомобиле более 100 килограммов МДМА (экстази).

Это самая крупная партия психотропных веществ, обнаруженных на таможенной границе за последние 25 лет, сообщили в пресс-центре Белорусской таможни.

Россиянка направлялась в Россию из Польши через пункт пропуска "Домачево" и пыталась провезти наркотики в "тайниках своего автомобиля".

"В салоне и багажнике авто обнаружены специально изготовленные тайники, открывающиеся с помощью электромагнитного замка", - пояснили таможенники.

Из машины россиянки изъяли 100 полимерных упаковок весом более 100 килограммов: в упаковках было кристаллическое вещество бежевого цвета, по предварительным данным это экстазе.

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Россиянку задержали и отправили в СИЗО. Против нее возбудили уголовное дело.

Одесские таможенники разоблачили уникальный способ перевозки наркотиков. Партию кокаина из Колумбии преступники смешали со строительной краской в ​​ведрах. Обнаружить его ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак было невозможно. Переправить товар наркоторговцы пытались через морской торговый порт "Южный" в Одессе. Работники таможни, которым он показался подозрительным, отправили его на анализ. Экспертиза показала, что в 30-килограммовом ведре содержится до 3 кг кокаина.