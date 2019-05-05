Россияне больше не смогут пользоваться мессенджерами анонимно

Представители МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 уже заявили, что готовы выполнять новые требования. Фото: из открытых источников

С 5 мая в России действуют новые правила идентификации в мессенджерах по телефону. Соответствующий документ в конце 2018 подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Отныне сервисы должны проверять номера пользователей через операторов связи в течение 20 мин. Если оператор не ответит вовремя или не найдет данных о пользователе, он не сможет пройти проверку, об этом сообщает "Дождь".

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Пользователь сможет пройти идентификацию повторно, если изменит информацию о себе или использует другой номер.

Тем, кто не прошли проверку, мессенджер обязан запретить отправку сообщений. Сотовый оператор в свою очередь должен вносить в свою базу данных как информацию о том, каким приложением пользуется абонент, так и уникальный код идентификации.

Представители МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 уже заявили, что готовы выполнять новые требования. Представители Facebook Messenger, Whats App, Instagram и Viber ситуацию пока не комментируют.

Президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции интернета. Закон был принят Госдумой 22 апреля. Он обязывает провайдеров установить оборудование, которое позволит Роскомнадзор управлять российским сегментом сети в случае его изоляции. Положения закона вступят в силу с 1 ноября 2019 года.