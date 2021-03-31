Россия заявила о создании первой в мире вакцины от Covid-19 для животных

В России якобы создали вакцину от коронавируса для животных. Фото: gazeta.ru

В России Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору зарегистрировала якобы первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Препарат получил название "Карнивак-Ков".

Об этом заявил заместитель главы ведомства Константин Савенков.

По его словам, клинические испытания препарата проводили в октябре 2020 года на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных.

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"Итоги исследований позволяют сделать вывод о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, ведь у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентах случаев были выработаны антитела к коронавирусу", - прокомментировал Савенков.

Он заверил, что вакцина производит у животных иммунитет на 6 месяцев. Массовое производство вакцин может начаться в апреле 2021 года.

К препарату уже проявили интерес Греция, Польша, Австрия, США, Канада и Сингапур.

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