Россия угрожает уйти из ПАСЕ в случае введения санкций и личных оскорблений Путина

Россия пригрозила ПАСЕ уходом. Фото: dw.com

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы пригрозила, что откажется там работать в случае введения санкций против России за нарушение прав человека.

Глава делегации РФ Петр Толстой заявил об этом в Страсбурге.

По словам представителя Госдумы, он "накажет" ассамблею, если введут любые ограничения.

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"Если будет принято решение об ограничении любого из членов делегаций - мы все оставим этот зал, как это сделали в 2014 году", - заявил Толстой.

Также глава российской делегации требовал не позволять депутатам Украины высказываться о президенте РФ Владимира Путина так, как это часто происходит.

"Считаю недопустимым оскорблять страну и Путина. Это в силах председательствующего - не допускать такого", - заявил он.

ПАСЕ ввели санкции против России в 2014 году. В ответ на ограничение делегация РФ на несколько лет прекратили работу в ПАСЕ и остановила платежи в бюджет Совета Европы. В 2019 году под этим давлением ПАСЕ сняла санкции с РФ.