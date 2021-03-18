Россия рассердилась на Байдена, который назвал Путина убийцей

Россия назвала высказывания Байдена о Путине "хамским". Фото: Reuters

Россия требует извинений от президента США Джо Байдена за его "хамские" заявления о том, что глава РФ Владимир Путин - убийца.

Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет "Европейская правда".

По его словам, заявление Байдена - "водораздел", поэтому президент США должен извиниться перед Москвой. Если извинений не будет, то от Кремля можно ожидать немедленной реакции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рубль начал стремительно падать после высказываний Байдена о Путине

"Любые ожидания новой политики новой администрации США в российском направлении сведены этим хамским заявлением на нет", - заявил Косачев.

По мнению политика, "оценочные суждения недопустимы из уст государственного деятеля такого ранга".

"Такого рода заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения. Вызов российского посла из Вашингтона в Москву на консультации - оперативная, адекватная и единственно правильная реакция в такой ситуации. Подозреваю, не последняя, ​​если не будет разъяснений и извинений с американской стороны", - прокомментировал он в Facebook.

Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций после того, как президент Штатов Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.