Россия пытается похитить информацию о вакцине от Covid-19

Россию обвинили в поддержке хакеров. Фото: REUTERS

Хакеры, которых поддерживают спецслужбы России, пытаются похитить данные об исследовании вакцины и лечении Covid-19 из академических и фармацевтических учреждений во всем мире. В этом РФ обвинили Великобритания, США и Канада.

Соответствующее заявление обнародовал британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC), передает Reuters.

Хакерские атаки приписывают группе APT29, также известной как Cozy Bear. Предполагают, что она могла действовать в составе российских спецслужб.

Директор по операциям NCSC Пол Чичестер заявил, что Центр осуждает эти "безобразные нападения на тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько вакцин разрабатывают и когда будет результат - в ВОЗ выступили с новым заявлением

Канадский центр разведки сигналов и киберугроз рекомендовал учреждениям, которые занимаются разработкой вакцин, принять меры, чтобы защитить себя от российских хакеров.

Заявление Канады, США и Великобритании поддержал также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина в течение многих лет переживает российские кибератаки и настаивает, что международное право полностью применяется к киберпространству. Нарушение не должны оставаться безнаказанными", - подчеркнул Кулеба.

В то же время Кремль отрицает обвинения в хакерских атаках.

16 июля власти Великобритании также впервые официально обвинила Россию в попытке вмешаться в британские парламентские выборы в 2019 году.