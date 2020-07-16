Россия пытается похитить информацию о вакцине от Covid-19

Хакеры, которых поддерживают спецслужбы России, пытаются похитить данные об исследовании вакцины и лечении Covid-19 из академических и фармацевтических учреждений во всем мире. В этом РФ обвинили Великобритания, США и Канада.
Соответствующее заявление обнародовал британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC), передает Reuters.
Хакерские атаки приписывают группе APT29, также известной как Cozy Bear. Предполагают, что она могла действовать в составе российских спецслужб.
Директор по операциям NCSC Пол Чичестер заявил, что Центр осуждает эти "безобразные нападения на тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько вакцин разрабатывают и когда будет результат - в ВОЗ выступили с новым заявлением
Канадский центр разведки сигналов и киберугроз рекомендовал учреждениям, которые занимаются разработкой вакцин, принять меры, чтобы защитить себя от российских хакеров.
Заявление Канады, США и Великобритании поддержал также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина в течение многих лет переживает российские кибератаки и настаивает, что международное право полностью применяется к киберпространству. Нарушение не должны оставаться безнаказанными", - подчеркнул Кулеба.
В то же время Кремль отрицает обвинения в хакерских атаках.
16 июля власти Великобритании также впервые официально обвинила Россию в попытке вмешаться в британские парламентские выборы в 2019 году.
Комментарии