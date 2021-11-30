Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной - США

Российских войск возле украинской границы стало больше. Фото: zaxid.net

Соединенные Штаты заявили об увеличении количества российских войск возле украинской границы.

Об этом сообщил во время брифинга в Пентагоне спикер Министерства обороны США Джон Кирби, передает Укринформ.

"Мы продолжаем наблюдать за передвижением российских военных подразделений вблизи украинской границы", – отметил представитель оборонного ведомства США.

По просьбе уточнить, какие оценки дает Пентагон по поводу численности российских сил, Кирби отметил, что пока не будет озвучивать конкретные цифры, но, по его словам, они продолжают увеличиваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия стягивает армию и завербовала агентуру для дестабилизации в Украине - Bloomberg

Российские силы у границы Украины имеют комбинированную структуру. "Я имею в виду, что вблизи границы с Украиной продолжают сосредотачиваться подразделения разных родов войск", добавил Кирби.

Россия с 15 ноября активно увеличивает боеготовность для масштабной эскалации на границе с Украиной. Для этого перебрасывает войска и технику в оккупированный ею Крым. По оценкам украинской стороны, Россия уже сосредоточила у границ Украины, включая временно оккупированные территории Крыма, а также Донецкую и Луганскую области около 40 батальонных тактических групп или 115 тысяч военных.