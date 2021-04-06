Россия приводит свою армию в боеготовность на фоне стягивания войск к украинской границе

Российская армия проходит военные учения. Фото: РИА Новости

В России началась контрольная проверка боеготовности армии на фоне стягивания войск к границе Украины.

О проведении учений на всех территориях военных округов заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет "РИА Новости".

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"Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и Камчатки. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил", - сообщили в ведомстве.

По словам Шойгу, в апреле проведут 4 048 учений различного масштаба: 812 двусторонних, 101 на полигоне и 520 на объектах учебно-материальной базы.

В Ростовской области РФ, у границы с Украиной, заметили российские вертолеты.