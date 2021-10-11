Россия похитила формулу вакцины AstraZeneca - британские СМИ

Россия украла формулу вакцины AstraZeneca для создания своего "Спутника V". Британские спецслужбы утверждают, что у них есть доказательства против российских шпионов. Фото: REUTERS

Российский агент похитил формулу коронавирусной вакцины, разработанной компанией AstraZeneca.

В РФ якобы использовали ее при разработке препарата "Спутник V". Такую информацию правительству сообщили британские спецслужбы, сообщила со ссылкой на источники газета The Sun, которую цитируют ряд британских СМИ.

Британские спецслужбы утверждают, что имеют доказательства того, что РФ похитила проект вакцины.

В сентябре 2020 года Россия опубликовала результаты двух ранних клинических испытаний, которые свидетельствуют о том, что вакцина "Спутник V" является безопасной и эффективной.

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Вакцина российского производства использует технологию, подобную вакцине AstraZeneca, причем обе используют ослабленную форму аденовируса.

Хотя эти утверждения поступают из анонимных источников, цитируемых в средствах массовой информации, британское правительство неоднократно заявляло о том, что Россия по крайней мере пыталась сломать тех, кто производит вакцины в Британии.

Покойный министр по вопросам безопасности Джеймс Брокеншир публично заявил, что страна на 95% уверена в попытке взлома.

В британском правительстве пока не комментируют информацию о похищении формулы вакцины.

Европейский регулятор атаковали хакеры, чтобы похитить информацию о кандидате на вакцину от Covid-19 Moderna. Некоторые документы все же похитили. Они связаны с предыдущими переговорами об одобрении разработки.