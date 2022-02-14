Россия планирует вторжение в Украину - Джонсон

Джонсон сказал, что о готовящемся вторжении свидетельствуют все признаки. Фото: Reuters

Россия планирует вторжение в Украину, говорит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Сказал об этом во время визита в Шотландию, передает BBC.

Джонсон указал, что есть признаки, свидетельствующие о серьезной подготовке.

"Это очень, очень опасная, сложная ситуация, но есть время, чтобы президент Путин отступил", - сказал он.

Премьер добавил, что министр обороны Британии Бен Уоллес был прав, сказав, что Запад должен быть единым против агрессии России. Одобрил слова министра о том, что в действиях против Путина чувствуется "дыхание Мюнхена".

"Очень важно, что мы должны быть сильными и мы должны быть решительными, и мы должны быть едиными", - сказал Джонсон.

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Он указал, что важно проявить единый фронт, когда речь идет об экономических санкциях.

Великобритания работает над пакетом военной поддержки и экономической помощи для Украины из-за роста угрозы российского вторжения. Премьер-министр Борис Джонсон совершит поездку в Европу в конце этой недели, чтобы заручиться поддержкой и положить конец противостоянию с Россией.