Россия планирует вторжение в Украину - Джонсон

 
Ексклюзивы
1/5
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 684
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
2 Просмотров: 3438
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 6534
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 1125
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 1935
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4 Просмотров: 4320
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 4653
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1458
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 13473
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
Просмотров: 1800
Фото
Все фото
6
9
10
10
5
Дипломаты, школьники и патриарх Варфоломей помолились за мир в Украине
Дипломаты, школьники и патриарх Варфоломей помолились за мир в Украине
Слезоточивый газ и штрафы: во Франции разогнали &quot;Конвой свободы&quot;
Слезоточивый газ и штрафы: во Франции разогнали "Конвой свободы"
Проснулся самый большой вулкан Европы - невероятные фото и видео
Проснулся самый большой вулкан Европы - невероятные фото и видео
В Калифорнии вспыхнул масштабный пожар: люди бегут из домов
В Калифорнии вспыхнул масштабный пожар: люди бегут из домов
В Польше приземлились американские истребители F-15: яркие фото
В Польше приземлились американские истребители F-15: яркие фото
Видео
Все видео
Танки России под Ростовом попали в "беду" - пришлось вызволять
Танки России под Ростовом попали в "беду" - пришлось вызволять
Крокодила освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил пять лет
Крокодила освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил пять лет
Саакашвили в суде спел гимн Украины
Саакашвили в суде спел гимн Украины
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1782
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3096
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1332
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 1008
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
1 Просмотров: 468
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
понедельник, 14 февраля 2022 15:37

Россия планирует вторжение в Украину - Джонсон

  Комментировать
Россия планирует вторжение в Украину - Джонсон
Джонсон сказал, что о готовящемся вторжении свидетельствуют все признаки. Фото: Reuters

Россия планирует вторжение в Украину, говорит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Сказал об этом во время визита в Шотландию, передает BBC.

Джонсон указал, что есть признаки, свидетельствующие о серьезной подготовке.

"Это очень, очень опасная, сложная ситуация, но есть время, чтобы президент Путин отступил", - сказал он.

Премьер добавил, что министр обороны Британии Бен Уоллес был прав, сказав, что Запад должен быть единым против агрессии России. Одобрил слова министра о том, что в действиях против Путина чувствуется "дыхание Мюнхена".

"Очень важно, что мы должны быть сильными и мы должны быть решительными, и мы должны быть едиными", - сказал Джонсон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получит от Британии реальное оружие для противостояния на море

Он указал, что важно проявить единый фронт, когда речь идет об экономических санкциях.

Великобритания работает над пакетом военной поддержки и экономической помощи для Украины из-за роста угрозы российского вторжения. Премьер-министр Борис Джонсон совершит поездку в Европу в конце этой недели, чтобы заручиться поддержкой и положить конец противостоянию с Россией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия планирует вторжение в Украину - Джонсон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
февраля

День святого Валентина: история возникновения самого романтического праздника мира

Миллиарды просмотров видео ежедневно - создали один из самых популярных интернет-сервисов в мире

В бедной стране нашли самый большой в мире алмаз

Самое читаемое
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 1 Просмотров: 46527
&quot;Водки нет. Идите домой&quot; - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
19
 Просмотров: 13473
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам
Никакой паники: СБУ срочно обратилась к украинцам Просмотров: 9207
&quot;Что делать в случае войны или чрезвычайной ситуации?&quot; - в Украине составили специальные рекомендации
"Что делать в случае войны или чрезвычайной ситуации?" - в Украине составили специальные рекомендации
8
 Просмотров: 7911
Никитюк посветила бюстом, а участница &quot;ВИА Гры&quot; изгибалась в постели - что публикуют звезды в сети
Никитюк посветила бюстом, а участница "ВИА Гры" изгибалась в постели - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 7560
Мир
В российской Госдуме будут голосовать за признание ЛДНР
В российской Госдуме будут голосовать за признание ЛДНР Просмотров: 639
Резников говорил с министром обороны Беларуси о военных опасностях
Резников говорил с министром обороны Беларуси о военных опасностях Просмотров: 333
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
6
 Просмотров: 684
Страны "Большой семерки" анонсировали мощные санкции против России
Страны "Большой семерки" анонсировали мощные санкции против России Просмотров: 612
В Германии хотят конфисковать недвижимость олигархов из РФ
В Германии хотят конфисковать недвижимость олигархов из РФ Просмотров: 603
Больше всего комментируют
9
Украина может отказаться от НАТО - Пристайко
4
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
4
Экс-президент Польши хочет немедленно ехать в Киев защищать Украину
3
Alina Pash резко отреагировала на вопрос о поездке в Крым: "Это бесит"
2
Не так поняли - Пристайко объяснил скандальное заявление о НАТО
Голосов: 8
Голосование Кого считаете самой милой парой украинского шоу-бизнеса?
  • Надя Дорофеева и Владимир Дантес
  • Настя Каменских и Потап
  • Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
  • Владимир и Кристина Остапчуки
  • Дмитрий Монатик и Ирина Демичева
  • Ольга Сумская и Виталий Борисюк
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть