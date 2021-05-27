Россия отменила два рейса с ЕС из-за Беларуси

Россия не позволила европейским авиакомпаниям пускать рейсы в Москву. Фото: racurs

Россия отменила рейсы в Москву двух европейских авиакомпаний, которые проложили маршруты своих рейсов в обход воздушного пространства Беларуси.

Об этом сообщило издание "Интерфакс".

Австрийская государственная авиакомпания Austrian Airlines 27 мая отменила грузопассажирский рейс из Вены в Москву. Самолет должен был прибыть в 13:45 в Москву.

Air France отменила рейс Париж-Москва. Еще один такой же рейс французской авиакомпании был отменен в среду, 26 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще одна страна закрыла небо для Беларуси

Источник, информированный о подготовке сегодняшнего рейса Air France объяснил, что формально авиасообщение между Францией и Россией не восстановлено из-за пандемии. Рейсы выполняются, но имеют статус грузопассажирских, то есть "вывозных". Каждый такой рейс должен отдельно согласовываться с российскими авиавластями.

По словам представителя Austrian Airlines, российские власти запретили сегодняшний полет.

"Изменение маршрута полета должно быть одобрена властями. Российская власть не дала нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву", - сообщили в авиакомпании.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в семь стран Евросоюза после того, как ряд европейских государств закрыли свое небо.