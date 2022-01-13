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четверг, 13 января 2022 08:55

Россия отказалась от деэскалации ситуации возле украинских границ

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Россия отказалась от деэскалации ситуации возле украинских границ
Заседание Совета "НАТО-Россия" в Брюсселе / ​​Reuters

Россия не взяла обязательств по деэскалации ситуации на украинской границе после состоявшихся на этой неделе двух раундов дипломатических переговоров, заявила в среду, 12 января, заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

США признали, что до сих пор непонятно, намерена ли Москва использовать переговоры в качестве повода, чтобы заявить, что дипломатия не сработала, и начать агрессию. Шерман говорит, что встреча в формате Совета "Россия-НАТО" в среду закончилась "трезвым призывом союзников из НАТО в Россию" ответить на возможности, которые предлагает международное сообщество для деэскалации ситуации на границе с Украиной, и выбрать путь дипломатии. Об этом сообщает CNN.

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По ее словам, США и их союзники пока не знают, какую цель преследует президент России Владимир Путин.

В своих заявлениях российские представители предположили, что Москва может прибегнуть к военным действиям, если политические усилия не увенчаются успехом. Это предупреждение прозвучало через день после того, как российские войска провели учения с боевой стрельбой возле украинских границ.

"Когда сегодня утром сообщают о российских учениях с боевой стрельбой у украинских границ, что это? Вторжение? Устрашение? Попытка подрывной деятельности? Не знаю. Но это не способствует достижению дипломатических решений. Никаких обязательств по деескалации со стороны России не было и нет. Не было заявления, что вторжения не будет", – сказала Шерман.

Шерман предположила, что россияне не знают, как собираются действовать после дипломатических переговоров с США и НАТО.

США и их союзники с НАТО еще раз дали понять, что требование России не разрешать Украине вступление в НАТО не имеет смысла, подчеркнула Шерман. По ее словам, трудно понять, как Россия может испытывать угрозу со стороны Украины, если имеет самые обычные вооруженные силы в Европе.

По ее мнению, Путин разместил войска на границе Украины, чтобы "давить на Европу и США, чтобы запугать, заставить".

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко после встреч в среду заявил, что Москва прибегнет к военным мерам, если политический курс не сможет предотвратить угрозы ее безопасности.

"У нас есть набор законных военно-технических мер, которые мы используем, если ощутим реальную угрозу безопасности, а мы ее уже чувствуем, если наша территория будет рассматриваться как объект для удара. Не можем с этим согласиться. Будем принимать все меры, чтобы военными средствами отвести угрозу, если не получится политическими", - сказал Грушко.

Грушко сказал, что российская сторона сообщила НАТО, что нынешняя ситуация становится "несносной" для Москвы.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин тоже пессимистично высказался по поводу переговоров, заявив, что именно НАТО якобы игнорирует предложения России по деескалации и что это может привести к конфликтам.

"Российская сторона не раз предлагала Альянсу принять меры по деэскалации ситуации. Со стороны Североатлантического союза российские инициативы проигнорированы. Это создает предпосылки для инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности", – сказал Фомин.

Состоявшееся в среду заседание Совета "Россия-НАТО" было вторым из трех запланированных на эту неделю. Делегация США во главе с Шерманом встретилась с россиянами в понедельник в Женеве, а ОБСЕ проведет заседание с Россией в четверг в Вене.

Путин пытается запугать Запад, Украину и Евросоюз, чтобы пошли на уступки. Об этом заявил директор Центра Евразии Atlantic Council, и посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Гербст во время онлайн-дискуссии "Киевского форума безопасности".

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Дата
13
января

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