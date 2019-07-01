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понедельник, 01 июля 2019 11:56

"Россия — оккупант": Катамадзе отказалась от концертов в РФ

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&quot;Россия — оккупант&quot;: Катамадзе отказалась от концертов в РФ
Катамадзе назвала Россию оккупантом, а Путина — врагом. ФОТО: youtube.com

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России.

Сообщила об этом в Facebook.

"С первой секунды я чувствовала то же, что каждый из вас, увидев Гаврилова в кресле спикера. Я никогда не пыталась скрыться от насилия и несправедливости. Я никогда не ленилась, и своим голосом, по-грузински, всегда говорю во всех частях мира, в том числе в России, что Россия — оккупант. Путин — враг моей страны, а значит, и мой враг!" — написала Катамадзе.

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Последний концерт певицы в России состоялся 22 июня на одном из московских фестивалей. В официальном концертном графике Катамадзе и ее группы Insight указано, что 27 мая следующего года они должны выступить в московском Vegas City Hall.

"Одно дело - мой гастрольный график и другое — мое внутреннее чувство перед моей страной, грузинским словом, перед музыкой. Я сказала на этом концерте и хочу сказать и вам - это был мой последний концерт в России", — отметила Катамадзе.

Из-за визита в грузинский парламент российского депутата Сергея Гаврилова в Грузии начались многотысячные протесты. Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент. 20 июня активистов жестоко разогнали: полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. На следующий день оппозиция заявила о возобновлении протестов.

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