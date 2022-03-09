Россия официально признала, что отправляла срочников на войну против Украины

Срочники российской армии в плену. Фото: twitter.com/FeyginMark4

Министерство обороны России признало, что отправляло на войну против Украины военнослужащих срочной службы.

"Обнаружили несколько фактов присутствия срочников в частях российских Вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции на территории Украины (вторжении – ред.)", — сообщили в ведомстве, не уточнив, каким образом такое могло произойти.

Минобороны также признало, что некоторые из солдат были захвачены или сдались в плен украинским военным.

"В настоящее время предпринимаются меры по недопущению срочников в районы боевых действий. Тех, кто еще на территории Украины, пытаются вывести", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мама, мы приехали в пекло!" – перехвачен разговор русского солдата (18+)

Об участии срочников в войне против Украины стало известно с самого ее начала благодаря сообщениям от их родственников, и десяткам видео, где солдаты, пребывая в плену ВСУ, рассказывали, как их якобы обманом отправили на чужую землю воевать и "кинули". Власти РФ это отрицали. Владимир Путин в частности врал, что "в этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники", а "призывников нет ни одного".

Ранее в сеть также выложили перехват разговора российского солдата-оккупанта с отцом. В нем он сообщает родителю, что на войне не только контрактники, но и срочники, которых заставили подписать бумаги. В результате, не выдержав давления ситуации, два призовника (связисты 15-го полка) совершили самоубийства.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.