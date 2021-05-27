Россия не пускает самолеты, которые облетали Беларусь

РФ не выдает разрешения авиакомпаниям. Фото: pexels.com

Россия приостановила выдачу разрешений на полеты авиакомпаниям, которые проходят воздушное пространство Беларуси.

"Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС. По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута должно быть одобренным властями. Российская власть не дала нам это разрешение", - сообщили в авиакомпании, передает "Бабель".

Авиакомпания решила отменить рейс из Вены в Москву.

РФ второй день подряд не выдает разрешение на рейсы из Парижа в Москву в обход Беларуси компании Air France.

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В России заявили, что пассажиров рейсов французской авиакомпании заберет российский перевозчик "Аэрофлот".

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в семь стран Евросоюза после того, как ряд европейских государств закрыли свое небо. Такое решение приняли из-за "запрет выполнения рейсов со стороны других стран".