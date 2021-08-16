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понедельник, 16 августа 2021 16:17

Россия не будет эвакуировать своих граждан из Афганистана на фоне закрытия ЕС посольств

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Россия не будет эвакуировать своих граждан из Афганистана на фоне закрытия ЕС посольств
Страны ЕС начали эвакуацию своих граждан из Афганистана. Фото: Reuters

Страны ЕС закрыли свои посольства в Афганистане и начали эвакуацию сотрудников и афганских служащих.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Италия эвакуировала из афганской столицы, Кабула, 70 работников посольства. До вывода войск Италия имела в Афганистане один из крупнейших контингентов.

Правительство Франции готовится к эвакуации своих первых граждан и служащих из Кабула на базу Объединенных Арабских Эмиратов.

"Мы планируем провести первую ротацию до конца понедельника. Несколько десятков французских граждан должны быть эвакуированы", - заявила министр обороны Флоранс Парли.

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Германия направила в Афганистан три военно-транспортных самолета. На борту находятся десантники и военная полиция.

О закрытии посольства и эвакуации сотрудников заявили также Финляндия и Швеция.

Зато Китай и Россия не будут закрывать свои дипведомства. Страны потребовали, чтобы Афганистан дал приют их гражданам и обеспечил защиту их интересов. Русских и китайцев эвакуировать не собираются.

"Посольство предпримет шаги с целью напоминания своим гражданам о необходимости внимательно отслеживать ситуацию, усилить меры безопасности и не покидать пределы посольства", - отметили власти Китая.

В Афганистане сейчас находятся 50 украинцев. Украина усилила свои посольства в Таджикистане и Пакистане. Ведутся поиски путей безобидная эвакуации украинцев.

15 августа 2021 года боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана Кабула. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и передал власть боевикам. За последние дни талибы захватили 25 из 34 столиц провинций Афганистана.

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