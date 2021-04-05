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понедельник, 05 апреля 2021 13:54

Россия наращивает военную мощь в Арктике

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Россия наращивает военную мощь в Арктике
Спутниковый снимок / Maxar Technologies

Россия накапливает военную мощь в Арктике и испытывает новейшее оружие в регионе.

Эксперты по оружию и западные официальные лица обеспокоены испытаниями российской торпеды Poseidon 2M39. Разработка идет быстрыми темпами. В этом году запланированы ее дальнейшие испытания. Об этом пишет CNN.

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Беспилотный малозаметная торпеда Poseidon приводится в действие ядерным реактором и предназначена для обхода береговой обороны. Например, американской, на морском дне. По словам российских официальных лиц, она предназначена для доставки боеголовки в несколько мегатонн, что вызывает радиоактивные волны, которые сделают участки береговой линии непригодными для жизни на десятилетия.

В ноябре 2020-го Кристофер Форд, тогдашний помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространения ядерного оружия, заявил, что Poseidon предназначен для затопления прибрежных городов США радиоактивными цунами.

Глава норвежской разведки вице-адмирал Нильс Андреас Стенсонес сказал, что его агентство оценило Poseidon как часть нового типа оружия ядерного сдерживания, которая находится на стадии испытаний.

На спутниковых снимках компании космических технологий Maxar, показано резкое и непрерывное наращивание российских военных баз в Арктике и оборудование на арктическом побережье страны, а также подземных хранилищ, вероятно, для Poseidon и другого оружия. Российская техника на крайнем Севере включает бомбардировщики и истребители МиГ31БМ, а также радиолокационные системы у берегов Аляски.

Базы находятся на территории России и является частью законной защиты границ и береговой линии. Однако официальные лица США выразили обеспокоенность относительно того, что эти силы могут быть использованы для установления фактического контроля над районами Арктики, которые находятся дальше и вскоре станут свободными ото льда. Это может сократить более чем вдвое маршруты торговли между Европой и Азией, а также сделать Россию ключевым игроком в этой торговле.

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