Россия начала военную агрессию против Грузии

Грузинские солдаты у обстрелянного россиянами дома в Гори / Reuters

8 августа 2008 года начало российской агрессии против Грузии. Она произошла после ряда провокаций в оккупированном россиянами грузинском регионе Южная Осетия, в день открытия Олимпиады в Пекине.

В течении всего лета 2008 года российские силы в Южной Осетии проводили обстрелы грузинских территорий и другие провокации. Все призывы Тбилиси к международному сообществу отреагировать остались практически без внимания. Параллельно россияне перекидали военные силы к грузинским границам и готовились к агрессии. С 1 августа русские начали массированный обстрел грузинских деревень. Артиллерийские обстрелы нарушали соглашение о прекращении огня от 1992 года.

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С целью положить конец этим нападениям и навести порядок, 7 августа грузинская армия была отправлена в зону конфликта в Южной Осетии. Грузины за считанные часы взяли под контроль большую часть оплота россиян в регионе, город Цхинвали.

Утром 8 августа российские войска незаконно пересекли российско-грузинскую границу и продвинулись в зону конфликта в Южной Осетии. Россия обвинила Грузию в "агрессии против Южной Осетии" и начала масштабное наземное, воздушное и морское вторжение в Грузию с заявленной целью "по принуждению к миру". Россияне несколько дней сражались с грузинскими силами в Южной Осетии и вокруг нее, пока грузинские войска не отступили, заняв оборону вокруг Тбилиси.

В Абхазии россияне открыли второй фронт, атаковав Кодорское ущелье на территории Грузии. Российские ВМС блокировали часть побережья Грузии. Российская авиация атаковала цели за пределами зоны конфликта, во всех частях Грузии.

12 августа в Тбилиси прибыли президенты Украины, Польши, Литвы и Эстонии, а также премьер Латвии, чтобы выказать солидарность грузинскому народу.

Это была первая война в истории, в которой кибервойна совпала с военными действиями. Информационная война также велась во время и после конфликта. Тогдашний президент Франции Николя Саркози договорились 12 августа с тогдашним главой России Дмитрием Медведевым о прекращении огня.

Российские войска временно оккупировали грузинские города Зугдиди, Сенаки, Поти и Гори, удерживая эти районы за пределами прекращения огня. Россияне разрушили большинство этнических грузинских деревень в Южной Осетии и несут ответственность за этническую чистку грузин и военные преступления. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии 26 августа, и грузинское правительство разорвало дипломатические отношения с Россией. Россия в основном завершила вывод войск из неоспоримых частей Грузии 8 октября.

Международные отношения России от войны в основном не пострадали. Война заставила покинуть родные дома 192 тыс грузин. Хотя многие из них вернулись в свои дома после войны, более 20 тыс грузин остались перемещенными лицами. После войны Грузия обвинила Россию в оккупации Абхазии и Южной Осетии. До сих пор эти территории, около 20% Грузии, под российской оккупацией.

Отсутствие последствий для России за агрессию против суверенного государства и оккупацию его территорий было одной из причин, которая побудила Москву аннексировать Крым и начать войну на Востоке Украины в 2014 году.