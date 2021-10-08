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пятница, 08 октября 2021 11:27

Россия может закрыть свою миссию при НАТО

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Россия может закрыть свою миссию при НАТО
В Кремле рассматривают способы ответить на решение НАТО выслать российских дипломатов. Фото: Pexels

Россия может закрыть свою миссию при НАТО.

В Москве сейчас согласовывают ответ на решение Альянса выслать восемь российских дипломатов, сообщила российская газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Мероприятия согласовывают в межведомственном формате. Уже приняли решение, что они коснутся военной миссии связи НАТО в Москве.

Миссия действует под эгидой посольства Бельгии. Ее работники обладают дипломатическим иммунитетом. На сайте НАТО указали, что в миссию входит 13 человек. СМИ называет эту информацию устаревшей. Сейчас штат миссии как минимум вдвое меньше.

Неизвестно, будут ли касаться ограничения Информационного бюро НАТО в Москве.

Собеседники не исключают, что Россия инициирует закрытие миссии при НАТО.

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"Если НАТО не придет в себя, дело вполне может дойти до свертывания нашего постоянного представительства там", - сказал один из собеседников.

НАТО вышлет восемь работников российской миссии при Альянсе в Брюсселе из-за враждебной деятельности Москвы. В заявлении говорится, что НАТО отзывает аккредитацию восьми членов российского представительства, "которые являются необъявленными офицерами российской разведки".

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