"Россия лжет о непричастности к делу МН-17" - родственники жертв

Адвокаты присутствуют на осмотре судьями реконструкции обломков MH-17 в рамках судебного процесса, Нидерланды, 26 мая 2021 года / REUTERS

Родственники 298 жертв рейса МН-17 в понедельник, 6 сентября, обвинили Россию во лжи об ее роли в крушении самолета. Они начали давать показания в судебном процессе в Нидерландах.

Международные следователи пришли к выводу, что пассажирский самолет сбили россияне над Восточной Украиной ракетой, выпущенной пророссийскими повстанцами. Об этом пишет Reuters.

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"Они (россияне. - Gazeta.ua) лгут. Мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут", - заявила в суде Риа ван дер Стин, потерявшая отца и мачеху. Она процитировала покойного советского писателя Александр Солженицына.

Голландка была первой из десятков родственников, которым предоставили возможность выступить в течение ближайших трех недель.

Рейс MH-17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур, когда в него попала ракета. По словам международных следователей и прокуроров, российская ракета класса "земля-воздух" была выпущена с российской базы на границе с Украиной.

Австралийка Ванесса Ризк указала на президента России Путина и его правительство, как часть "политического кошмара", приведшего к катастрофе. Она потеряла обоих родителей в катастрофе, когда ей было 22 года.

Россия, которая утверждает, что не финансировала и не поддерживала боевиков, борющихся с украинскими правительственными войсками, отказалась экстрадировать подозреваемых в преступлении.

Троих россиян и гражданина Украины, которые находятся в России, судят за это преступления. После нескольких лет сбора доказательств, в мае 2018 года, группа международных следователей пришла к выводу, что пусковая установка "Бук", использованная для запуска ракеты, принадлежала 53-й российской зенитно-ракетной бригаде. Подозреваемые находятся в России, и Москва отказывается их отдавать. Только один из четырех подсудимых послал в Нидерланды адвокатов, чтобы представляли его. Нидерландские судьи заявили, что ожидают вынесения приговора в конце 2022 года.

Следствие собрало доказательства прямого участия России в вооруженном конфликте на Востоке Украины. Об этом заявил в нидерландском суде, который рассматривает дело MH-17, прокурор Вард Фердинандуссе.