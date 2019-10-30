Российскую пропагандистскую позвали в Совет Европы поговорить о восстановлении доверия к СМИ. Фото: .pressgazette.co.uk

На Всемирном форуме за демократию, который пройдет в Совете Европы на следующей неделе, позвали выступить представительницу пропагандистского федерального телеканала Russia Today.

Это заместитель главного редактора, а также председатель по вопросам коммуникаций, маркетинга и стратегического развития RT Анна Белкина. Будет говорить о "восстановлении доверия к новостям", сообщает "Укринформ".

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В этом году форум посвящен проблематике: "Есть ли угроза демократии в столетие информации?".

Организаторами мероприятия выступили Совет Европы, в партнерстве с городским руководством Страсбург, региона Франции Великий Восток, советом департамента Нижний Рейн, а также французского правительства.

"Мировой форум за демократию пройдет по патронажем высокого уровня президента Французской республики Эммануэля Макрона", - говорится в информации о мероприятии.

Объективные западные политики, организации и эксперты фиксируют систематическое распространение Russia Today предвзятой и фейковых информации на фронте развязанной Россией гибридной войны.

Компания финансируется из Федерального бюджета России. Начиная с основания, финансирование увеличивали из года в год. В 2013-ом правительство России на "Russia Today" официально выделило 11,2 млрд руб. Госсекретарь США Джон Керри назвал канал "рупором путинской пропаганды, который искажает все, что произошло или не произошло в Украине".