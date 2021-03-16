Российское Минобороны сдавало свои помещения под бордель

В России Министерство обороны сдавало здание под бордель. Фото: REUTERS

В российском Екатеринбурге Министерство обороны сдавало здание для "салона эротического массажа", в котором работали проститутки.

Салон начал досаждать жителям верхних этажей, и они забили тревогу. Но в полиции не смогли ничем помочь. Они приходили в салон с проверками несколько раз, но не могли найти доказательства, что это бордель, сообщает SM News Екатеринбург.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России обледеневшую дорогу засыпали песком с человеческими останками

В результате жительница дома решила сама поговорить с владельцем салона и выяснила, что он арендует помещение у Министерства обороны. Через некоторое время заведение проверили. Был составлен протокол за занятие проституцией, на этом же адресе были выявлены факты незаконной продажи алкогольных напитков.

В Приволжско-Уральском территориальном управлении имущественных отношений Министерства обороны РФ заверили, что салон уже выселяют из-за нецелевого использования помещений.

В России водонапорная башня раздавила автомобиль УАЗ ремонтников, пока те выполняли работы на ней. Происшествие случилось в Тверской области.