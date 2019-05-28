Российским госучреждениям запретили покупать импортные вина

Российским госучреждениям запретили импортное вино. Фото: mk0agronewsur597qvtv.kinstacdn.com

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал запрет покупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Ранее такое постановление приняло правительство - пишет ТАСС.

Во вторник на сайте кабмина опубликовали документ.

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"С целью содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

На сайте правительства объясняют, что ограничения не коснется алкоголя, который продают в магазинах и предприятиях общественного питания.

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