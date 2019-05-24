В России решили запретить Minecraft

В России хотят запретить Minecraft. Фото: Dela.ru

В России хотят запретить компьютерную игру Minecraft, потому что она плохо влияет на брак и вызывает агрессию.

Красноярский депутат 62-летний Владимир Рейнгардт внес предложение о запрете игры на заседании местного собрания, пишет РИА новости.

"Приехал из Нижньоингашского района. Зашел в библиотеку. Сидят дети. Я им говорю, зачем пришли в библиотеку. Отвечают - книги взять. И все с телефонами. Я спросил, что они смотрят. Говорят - игры закачали. Спрашиваю - Minecraft? Да, Minecraft", - сказал депутат.

Его инициативу поддержала Ирина Мирошникова, которая выполняет обязанности уполномоченной по правам детей в Красноярском округе.

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Игра Minecraft создана по принципу свободы действия. В ней персонаж может исследовать игровую среду, покупать предметы, общаться с другими персонажами и убивать их.

"Вы понимаете, эти игры вообще надо запретить и эти сайты. И потом не будет этой гиперактивности. Что пропагандируется в игре Minecraft? Насилие. Поэтому и возникает гиперактивность", - говорит депутат.

Глава Администрации президента Андрей Богдан допускает, что могут быть мирные договоренности с Россией и "конфликтные вопросы". Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".