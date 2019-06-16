Российский военный фрегат устроил провокацию у побережья Латвии

Российский фрегат "Адмирал Касатонов" заметили у берегов Латвии. Фото: LiveJournal

К берегам Латвии подошел российский военный фрегат "Адмирал Касатонов".

Об этом сообщили в пресс-службе вооруженных сил Латвии в Twitter.

По информации латвийских военных, иностранный корабль, который был замечен в эксклюзивной экономической зоне страны, идентифицировали как фрегат "Адмирал Касатонов" с бортовым номером 431.

Российский фрегат находился в 18,5 морских миль от территориальных вод Латвии.

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