Российский писатель Шендерович покинул Россию из-за угрозы тюрьмы

Российский оппозиционер Виктор Шендерович вынужден отправиться в вынужденную эмиграцию / Со страницы Виктора Шендеровича в Facebook

Российский писатель Виктор Шендерович, внесенный российскими властями в список иностранных агентов, заявил, что уехал из России.

Об этом писатель и оппозиционер написал в Facebook.

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"Речь идет только о том, пойти ли мне на поводу домашнего ареста, буду ли сидеть в наморднике в утешение всей этой братве или переждать плохую коллизию снаружи от их блатных понятий. Я решил переждать снаружи. Разумеется, отъезд - то, на что мне намекали из Кремля 20 лет. Проникновение в жилье, слежка, телефонное хулиганство, клевета, вторжение в частную жизнь, прямые угрозы... Ни по одному моему заявлению в полицию ответа не дождался. Теперь уже без всяких метафор речь идет о перспективе лишения свободы. Вынужденный выезд с родины - это тоже лишение свободы", - написал Шендерович.

Он объяснил, что принял решение, потому что близкий к президенту России бизнесмен Евгений Пригожин, основатель частной военной компании "Вагнер", потребовал возбудить против него уголовное дело по статье о клевете. Оппозиционер не уточнил, куда именно уехал.

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