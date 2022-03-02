Российский олигарх Абрамович распродает свое имущество в Лондоне

Абрамович еще не попал под санкции, но может. Фото: Getty images

Российский олигарх Роман Абрамович выставил на срочную продажу элитную недвижимость в Лондоне.

Об этом сообщил британский депутат Крис Брайант, передает Times.

Абрамович обратился к правительству Британии с публичным призывом действовать как можно быстрее, чтобы наложить санкции еще до продажи и предотвратить введение денег олигарха.

"Он планирует продать свой лондонский дом уже завтра, и так же – свою квартиру", - говорит Брайант.

Абрамович считается одним из приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. В 2021 году его состояние оценивалось в $14,5 млрд. Он имеет несколько гражданств и пока не попал под санкции.

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В Лондоне Абрамович живет в вилле на 15 спален, которая оценивается в $200 млн. Ему принадлежит элитный трехэтажный пентхаус в комплексе Chelsea Waterfront стоимостью в $30 млн.

Российский миллиардер Роман Абрамович по просьбе украинских властей находится в Беларуси для помощи в переговорах между Украиной и Россией в рамках усилий по прекращению войны. У Абрамовича тесные связи с еврейскими общинами Украины и России, пишет The Jerusalem Post. Эту информацию подтвердил продюсер Александр Роднянский.