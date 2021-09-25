Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в проливе Босфор

В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы. Фото: aa.com.tr

В проливе Босфор у берегов района Йенике в Стамбуле столкнулись российский и турецкий сухогрузы.

Про пострадавших и погибших пока не сообщается. Ущерб был нанесен только судам. Об этом со ссылкой на береговую охрану Турции сообщает агентство Anadolu.

По предварительной информации, 128-метровое судно "Русич-10" следовало из района Гемлик провинции Бурса в Россию.

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90-метровый Tahsin İmamoğlu следовал из провинции Коджаэли к промышленному порту Карадениз Эрегли на Черном море.

К месту происшествия направили три катера и 14 буксировочных судов.

В результате столкновения двух судов в Персидском заливе между Ираком и Кувейтом погибли 20 иракских моряков. Иракское судно "аль-Мисбар" столкнулось с иностранным кораблем. Во время аварии были спасены восемь моряков, тела четырех погибших матросов обнаружили позже. Тела еще 16 погибших моряков обнаружили, когда судно подняли на поверхность.