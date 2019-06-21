Российский депутат запустил протесты в Грузии: полиция пошла в наступление

Протестующие пытались взять Парламент штурмом. ФОТО: POLITEKA

Митинги в Тбилиси начались в четверг, 20 июня. Грузин возмутило поведение депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, который, сидя в кресле председателя парламента Грузии, пытался выступить. Оппозиция его облила водой. А отель, где разместилась российская делегация, забросали бутылками и мусором.

Сейчас между грузинскими протестующими и полицией начались схватки. Число жертв растет.

Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников акции возле парламента Грузии. Также открыла огонь по протестующим, те, в свою очередь, бросают в полицейских бутылки и отнимают у них щиты, сообщает Politeka.

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Передвигаться по улицам вблизи парламента сейчас опасно. ФОТО: POLITEKA

Большинство людей уже начали отступать от площади, где проходил митинг.

Протестующие отбирают щиты в полиции. ФОТО: POLITEKA

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал грузинскую полицию перейти на сторону протестующих, и уверял, что спецназовцы не будут применять газ и резиновые пули против разгневанной толпы.

Георгий Гахар заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. "Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость", - заявил глава грузинского МВД.