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четверг, 03 декабря 2020 10:16

Российский блогер провел стрим с умершей подругой

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Российский блогер провел стрим с умершей подругой
Во время стрима российского блогера умерла его подруга. Фото: moscow.sm

В подмосковье в ночь на 2 декабря во время прямого эфира блогера Стаса Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, умерла его подруга.

Он не выключал трансляцию, общался с чатом, полицией и "скорой", сообщает "ТАСС".

Запись стрима на канале Решетникова недоступна. Отрывки опубликовали на YouTube.

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Погибшей оказалась 28-летняя Валентина Григорьева, она использовала псевдоним Валентина Гениальная. По предварительным данным, девушка была беременна.

Во время стрима блогер с друзьями употреблял спиртное и издевался над Валентиной. Он выгнал девушку из дома на мороз без верхней одежды. Она долго просилась обратно в дом.

Причиной смерти могло стать переохлаждение.

Когда Решетников занес девушку в дом, она уже была без сознания.

Блогер пытался привести ее в чувство и разговаривал с ней.

"Мне кажется, она мертва. Валя, ты жива? У нее нет сердцебиения. Какая "скорая"? Она мертва ", - говорил Решетников, не выключая стрим.

Telegram канал Mash сообщил, что карету "скорой" вызвали соседи.

По словам соседей, они видели, как Валентина лежала раздетая на снегу.

В Пресс-служба управления СК по Московской области подтвердили факт смерти женщины. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

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03
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