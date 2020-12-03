Российский блогер провел стрим с умершей подругой

Во время стрима российского блогера умерла его подруга. Фото: moscow.sm

В подмосковье в ночь на 2 декабря во время прямого эфира блогера Стаса Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, умерла его подруга.

Он не выключал трансляцию, общался с чатом, полицией и "скорой", сообщает "ТАСС".

Запись стрима на канале Решетникова недоступна. Отрывки опубликовали на YouTube.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер посреди улицы. Медики 40 минут спасали мужчине жизнь

Погибшей оказалась 28-летняя Валентина Григорьева, она использовала псевдоним Валентина Гениальная. По предварительным данным, девушка была беременна.

Во время стрима блогер с друзьями употреблял спиртное и издевался над Валентиной. Он выгнал девушку из дома на мороз без верхней одежды. Она долго просилась обратно в дом.

Причиной смерти могло стать переохлаждение.

Когда Решетников занес девушку в дом, она уже была без сознания.

Блогер пытался привести ее в чувство и разговаривал с ней.

"Мне кажется, она мертва. Валя, ты жива? У нее нет сердцебиения. Какая "скорая"? Она мертва ", - говорил Решетников, не выключая стрим.

Telegram канал Mash сообщил, что карету "скорой" вызвали соседи.

По словам соседей, они видели, как Валентина лежала раздетая на снегу.

В Пресс-служба управления СК по Московской области подтвердили факт смерти женщины. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Российская модель Лилия Судакова зарезала своего мужа из-за ревности.