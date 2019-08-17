Российские самолеты атаковали Сирию: погибли мирные жители

17 мирных жителей, в том числе шестеро детей, погибли 16 августа во время российских и сирийских воздушных налетов. Фото: Главком

13 мирных человек погибли и еще 20 получили ранения из-за российского авиаудара по одной из сирийских деревень в идлибской зоне.

Об этом заявил глава Управления гражданской обороны Идлиб Мустафа Хадж Юсуф.

По его словам, атака была 16 августа в населенном пункте Хас. Как следует из распространенного в соцсетях видео, среди жертв атаки - беременная женщина.

До этого сообщалось, что за минувшие сутки в результате массированных ударов авиации режима Башара Асада и его союзников по населенным пунктам погибли не менее двух мирных жителей, 23 получили ранения.

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По данным сирийской оппозиции, ВКС РФ провели авиарейды в селах Кэбин (провинция Лазкийе), а также Терри, Седжне, Рекая и Хас (провинция Идлиб).

Как сообщила Сирийская обсерватория по правам человека, по меньшей мере 17 мирных жителей, в том числе шестеро детей, погибли 16 августа во время российских и сирийских воздушных налетов на лагерь беженцев в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Более 400 гражданских лиц погибли в результате эскалации насилия на северо-западе Сирии в течение последних трех месяцев, еще более 440000 стали беженцами, сообщил в середине июля Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.