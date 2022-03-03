Российские оккупанты сознательно стреляют по гражданским объектам в Украине- Байден

Байден высказался об обстрелах российских оккупантов. Фото: DW.com

Президент США Джо Байден считает, что российские силы намеренно атакуют гражданские районы.

Он считает, что разрушение гражданских объектов в Украине от ракет, бомб и снарядов не случайно, пишет Укринформ.

"Совершенно ясно, что они это делают", - ответил глава Белого дома на вопрос, считает ли он, что Россия сознательно атакует гражданские объекты в Украине.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен ответил на подобный вопрос. По его словам, в прошлом Россия неоднократно демонстрировала, что одним из методов ведения войны является абсолютное зверство.

"Это включает, как минимум, невыборочные обстрелы, а также потенциально сознательные обстрелы гражданских объектов", - отметил глава американской дипломатии.

Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты очень тщательно следят за ситуацией и документируют все нарушения, чтобы привлечь Россию к ответственности.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.