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суббота, 12 февраля 2022 13:05

Российские корабли начали обучение со стрельбами в Черном море

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Российские корабли начали обучение со стрельбами в Черном море
Российская Федерация начала обучение у берегов аннексированного Крыма. Фото: babel.ua

В Черном море стартовали маневры с участием более 30 российских боевых кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России.

"Для выполнения задач в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействовано более 30 боевых кораблей разного класса из состава Черноморского и других флотов", - говорится в сообщении.

На разных этапах обучения корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

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"Цель обучения - оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника", - заявили российские военные.

По данным флота, на начальном этапе учений корабли покинули базы в Севастополе и Новороссийске, "совершили переход в назначенные районы".

Учебами руководит командующий ЧФ России адмирал Игорь Осипов.

В маневрах участвуют фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.


Украина требует от России разъяснений по военной деятельности у границ страны и в оккупированном Крыму. На ответ РФ имеет 48 часов. Об этом 11 февраля сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

10 февраля стартовали военные учения России и Беларуси. В Кремле утверждают, что эти учения носят исключительно оборонительный характер. Однако на Западе подозревают, что это часть подготовки к возможному вторжению в Украину.

Так, в администрации президента США заявили, что считают угрозой эскалации вблизи украинских границ совместные военные учения Беларуси и России.

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Дата
12
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