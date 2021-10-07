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четверг, 07 октября 2021 07:56

Российские хакеры атакуют правительственные сети США и Европы

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Российские хакеры атакуют правительственные сети США и Европы
Российские хакеры пытались проникнуть в американские и европейские правительственные сети. Фото: REUTERS

Российские хакеры, стоящие за атакой в ​​2020 году федеральных агентств США, в последние месяцы пытались проникнуть в американские и европейские правительственные сети.

Они использовали новые инструменты и приемы в некоторых своих операциях этого года, рассказал старший вице-президент и технический директор компании по кибербезопасности Mandiant Чарльз Кармакал, передает CNN.

"Группа скомпрометировала несколько правительственных структур, организаций, что сосредотачиваются на политических и внешнеполитических вопросах. И поставщиков технологий, обеспечивающих прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе", - сказал Кармакал.

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Остается непонятным, к каким данных хакеры получили доступ.

Официальный представитель США сказал, что федеральные органы отслеживают последние действия российских хакеров.

"Этот вопрос поднимался на последних заседаниях Совета национальной безопасности", - отметил чиновник, что комментировал ситуацию на условиях анонимности.

Российская группа известна атакой на программное обеспечение, ІТ-компанией SolarWinds.

В 2020 году во время кибератак она похитила тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США.

В Конгрессе заявили, что хакеры получили доступ к электронной почте бюро Департамента по делам Европы и Евразии, Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

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07
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