Российские хакеры атакуют правительственные сети США и Европы

Российские хакеры, стоящие за атакой в 2020 году федеральных агентств США, в последние месяцы пытались проникнуть в американские и европейские правительственные сети.
Они использовали новые инструменты и приемы в некоторых своих операциях этого года, рассказал старший вице-президент и технический директор компании по кибербезопасности Mandiant Чарльз Кармакал, передает CNN.
"Группа скомпрометировала несколько правительственных структур, организаций, что сосредотачиваются на политических и внешнеполитических вопросах. И поставщиков технологий, обеспечивающих прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе", - сказал Кармакал.
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Остается непонятным, к каким данных хакеры получили доступ.
Официальный представитель США сказал, что федеральные органы отслеживают последние действия российских хакеров.
"Этот вопрос поднимался на последних заседаниях Совета национальной безопасности", - отметил чиновник, что комментировал ситуацию на условиях анонимности.
Российская группа известна атакой на программное обеспечение, ІТ-компанией SolarWinds.
В 2020 году во время кибератак она похитила тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США.
В Конгрессе заявили, что хакеры получили доступ к электронной почте бюро Департамента по делам Европы и Евразии, Восточной Азии и Тихоокеанского региона.
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