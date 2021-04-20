"Российские агенты ГРУ взорвали чешские склады оружия, чтобы не попала в противников Москвы в Украину и Сирии" - что о нас пишет мировая пресса

Десантный корабль ВМФ России плывет через Босфор в Черное море, 17 апреля 2021 года / Reuters

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и событиях вокруг нее.

"Оружие со складов в чешском Врбетице должно было пойти в Сирию и Украины", - Gazeta Wyborcza, Польша

Чешские СМИ считают, что оружие, которое хранилось на складах в селе Врбетице, должно было быть доставлено ​​в Сирию и Украину. Его взорвали агенты ГРУ России в 2014 году.

Чешский еженедельник Respekt пишет, что взрывы должны были уничтожить оружие и боеприпасы, принадлежащие болгарском бизнесмену Эмилиану Гебреву. Его также должны были доставить в Украину для борьбы с пророссийскими сепаратистами на Донбассе.

В ответ на последние данные контрразведки, власти Чехии выслали 18 российских дипломатов. Их считают русскими шпионами. В ответ Москва выслала 20 представителей чешского посольства.

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Взрывы на чешских складах могли быть вызваны еще и тем, что оружие должно также быть доставлена ​​американцам. Через них боеприпасы должны были передать сирийским повстанцам, борющимся с пророссийским режимом Башара Асада в Сирии. Чешская полиция считает сирийскую версию наиболее вероятной.

Между тем, Прага подала в розыск двух агентов ГРУ России - Александра Мишкина и Анатолия Чепигу. Эти агенты также виноваты в отравлении в английском Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии веществом "Новичок" в 2018 году. Разыскиваемые прибыли в Чехию в октябре 2014 года, за несколько дней до взрыва в Врбетице. Они использовали паспорта на имена Руслана Баширова и Александра Петрова.

"Украинцы встревожены приближением российских войск", - New York Times, США

Мало аналитиков считает, что Москва действительно намерена вторгнуться в Украину. Но по мере наращивания сил русских на границе с усталой от войны Украины напряженность растет.

Мариуполь, Украина. Опять раздается грохот. Родители здесь знают, что следует говорить детям - это только фейерверки. На самом деле это беспилотники, которые сепаратисты ночью посылают в тыл украинских позиций, сбрасывая бомбы. Противник копает свежие окопы, которые украинцы могут видеть. Происходит активнее снайперский огонь на линии соприкосновения.

В Азовском море, недалеко от Мариуполя, флот российских десантно-штурмовых кораблей. С начала войны в 2014-м Россия использует повод Донбасса, чтобы давить на Украину, отказывая Киев от ориентации на Запад. Москва поставляет оружие и людей повстанцам на востоке страны, отрицая, что являеться стороной конфликта.

Многие украинские военные и добровольцы считают маловероятным открытое вторжение России. Но размышляют о таких возможностях, включая возможное признание или аннексию Россией контролируемых сепаратистами территорий на востоке Украины. Россия, со своей стороны, не скрывает наращивания войск, настаивая, что делает это в ответ на усиление военной активности в регионе со стороны НАТО и Украины.

Украинцы отрицают планы эскалации войны, но нет сомнений, что в последние месяцы президент Зеленский занял жесткую позицию в отношении России. Он закрыл пророссийские каналы и ввел санкции против ближайшего союзника Путина в Украине. Он также более открыто, чем раньше, заявил о желании, чтобы Украина вступила в НАТО.

Украинские чиновники признают опасения из-за передвижения российских войск вдоль своих границ, а мирные жители на пограничные чувствуют себя в безнадежности после семи лет войны. В этом году во время боевых действий уже погибли по меньшей мере 28 украинских солдат.

Телекомик Зеленский, избранный в 2019-м президентом за обещания положить конец войне, вел переговоры с Кремлем о пошаговых компромиссах, чтобы найти выход из конфликта, в котором погибло более 13 тыс человек. Но стремление России к праву голоса во внешнеполитическом будущем Украины неприемлемо для Киева.

"Напряженность в Украине разжигает русско-турецкую битву за водные проходы", Voice of America, США

Россия продолжает наращивать военно-морское присутствие в Черном море. Газета The Sunday Times со ссылкой на британские военно-морские источники сообщила, что Лондон также направил в это море два свои военные корабли для усиления присутствия НАТО в регионе по мере обострения ситуации вокруг Украины.

Доступ к Черному морю осуществляется через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, которые определяет "Конвенция Монтре" 1936 года. Отставной посол Турции Митхат Ренде говорит, что нынешняя напряженность подчеркивает важность договора.

"Морские государства, которые не являются прибрежными к этому морю, имеют ограниченный доступ в Черное море. Каждая чужая страна не может содержать более 30 тис. тонн грузов в Черном море в период, дольше 21 дня. Поэтому, вероятно, для некоторых стран, таких как США, было бы хорошо иметь альтернативу "Конвенции Монтре", - говорит Ренде.

Ранее в этом месяце Путин потребовал от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана обеспечить соблюдение НАТО "Конвенции Монтре". Москва считает ее ключом к своей гегемонии в Черном море.

Конвенция - единственный путь, который делает Черное море русским, потому что там доминирует российский флот. Американские военные корабли ограничены. Поэтому для России Монтре, может быть выгоднее, чем для Турции. Но будущее 80-летнего соглашения может оказаться под вопросом.

Турция строит Стамбульский канал, который будет проходить параллельно Босфора, предлагая быстрый и безопасный проход для судов. Канал, строительство которого должно начаться в ближайшие месяцы, волнует Москву. Эрдоган заявил, что будущий канал не касается "Конвенции Монтре", что открывает двери для потенциального неограниченного использования его военными кораблями третьих стран. Аналитик турецко-российских отношений Заур Гасимов из Боннского университета говорит, что обсуждение вопроса о судьбе "Конвенции Монтре" дает Анкаре рычаги влияния на Москву.

"США заявляют, что наращивание Россией войск на границе с Украиной, больше, чем в 2014 году", - France 24, Франция

Российское наращивания войск на границе с Украиной даже больше, чем в 2014 году, когда Россия вторглась в Крым. Об этом заявил Пентагон.

"Это самое большое наращивания, которое наблюдали с 2014 года. Тогда российская агрессия привела к нарушению украинского суверенитета и территориальной целостности. Продолжаем наблюдать за тем, что происходит, потому что это серьезно касается нас. Мы не считаем, что наращивание сил способствует безопасности и стабильности вдоль границы с Украиной, и, конечно, не способствует безопасности в оккупированном Крыму. Россияне говорят, что это все учение. Нам не совсем понятно, какая именно их цель", - заявил представитель министерства обороны США Джон Кирби.



В результате столкновений с сепаратистами на востоке Украины, где боевые действия усилились на фоне новой напряженности Киева и Москвы, погиб еще один украинский солдат. Украина опасается, что Кремль, который является военным и политическим куратором пророссийских сепаратистов на Донбассе, ищет повода для нападения. Россия говорит, что никому не угрожает, одновременно осуждая, как она это называет, "украинские провокации".

Война на Донбассе унесла более 13 тыс. жизней, и почти 1,5 млн человек были перемещены с момента ее начала семь лет, когда состоялась российская аннексия Крыма и вторжения на Донбасс.