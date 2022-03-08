Российская экономика дала трещину - Байден

Курс российского рубля снизился на 50%.
Центральный банк России не может поддержать курс, сказал президент США Джо Байден.
"После введения санкции экономика России дала трещину", – сказал он.
Один рубль стоит меньше одного американского цента.
"Мы также ограничили возможность российских банков проводить бизнес с остальным миром. Мы ограничиваем доступ россиян к высоким технологиям, что повредит военному сектору России на много лет вперед", - сказал президент США.
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Американский фондовый рынок прекратил большинство торгов российскими ценными бумагами.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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