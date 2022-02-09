Роскомнадзор требует в "Радио Свобода" удалить материалы об оккупированном Крыму

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Фото: УНИАН

Российский регулятор "Роскомнадзора" требует удалить ряд материалов об оккупированном Россией Крыме с сайта проекта "Радио Свобода" "Крым.Реалии".

Об этом пишет "Радио Свобода".

Ведомство требует удаления, в частности, новости с комментарием российского оппозиционного политика Гарри Каспарова. "Роскомнадзор" выдает "призывы к экстремистской деятельности" в комментарии Каспарова.

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Редакция получила 12 сообщений с требованием удаления материалов с сайта. В основном там шла речь о призыве в русскую армию в Крыму. Удаление материалов регулятор мотивирует тем, что они содержат сведения, распространение которых в России запрещено решением суда.

Кроме того, 4 и 5 февраля "Роскомнадзор" направил сообщения с требованием удаления материалов, опубликованных между 2019 и 2021 годами, которые ссылались на расследование Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.

"Крым.Реалии" заявил, что редакция не удалит указанные материалы, поскольку они отвечают редакційним стандартам.

1 февраля сообщения с требованием удалить материалы о Алексее Навальном получил ряд независимых СМИ в России: телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", "Медуза", "Новая газета", Znak.com, саратовское издание "Свободные новости", магаданский портал "Весьма". "Медуза", "Дождь", "Свободные новости", "Новая газета" и Znak.com сообщили, что удалили отмеченные в сообщениях Роскомнадзора новости.