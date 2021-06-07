Родители убили сына, дочь и зятя. Так как те были "аморальными"

Пожилая пара, которая убила своих взрослых детей и зятя / Tasnim

Иранское пожилые супруги обвиняют в убийстве и расчленении сына, дочери и зятя.

Супруги Акбар и Иран Хоррамдинив, 81 и 74 года, арестовали три недели назад в Тегеране по подозрению в убийстве сына-режиссера Бабака. Его расчлененное тело нашли в помойке рядом с их домом. Об этом пишет Daily Mail.

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Во время допроса супруги рассказали, что убили сына, потому что он не был женат. Затем признались в убийстве зятя Фарамарза и дочери Арезе за их "аморальное" поведение.

"Мы оба спланировали убийства. Муж предложил, я согласилась. Мне совсем не грустно. Я много страдала из них", - говорит мать Бабака по имени Иран.

Полиция еще расследует преступления. Паре грозит до 10 лет тюрьмы каждому за убийство детей. По иранским законам предусмотрено более мягкое наказание родителям, которые убивают своих детей. Однако возможно пожизненное заключение за убийство зятя.

Ужасная история впервые стала известна 16 мая, когда мусорщики в Тегеране обнаружили расчлененное тело в помойке. Полиция сняла отпечатки пальцев на теле. Опознали как Бабака Хоррамдина - режиссера, который учился и работал в Лондоне с 2010 года, после чего вернулся в Иран преподавать. Правоохранители пошли в дом родителей режиссера и арестовали их, обнаружив доказательства убийства.

Пара сначала отрицала причастность к преступлению, но позже призналась. Они заявили, что добавили снотворное в пищу Бабака, а затем закололи его ножом. Затем отнесли тело в ванную, где расчленили, сложили части в чемодан и выбросили в мусорник.

Также пара призналась в убийстве дочери Арезу три года назад и зятя Фарамарца 10 лет назад. Использовали аналогичные методы.

По словам главы полиции Тегерана Хусейна Рахими, Фарамарза убили из-за жестокого поведения в отношении жены. Арезу убили, потому что принимала наркотики и приводила домой мужчин. Пожилая пара утверждала, что дочь и зять пропали без вести, предполагая, что сбежали за границу. Поэтому полиция не расследовала их исчезновения.

Правоохранители сейчас исследуют пару и выясняют, нет ли других членов семьи, пропавших при подозрительных обстоятельствах. У них еще двое детей - Афшин и Азар. Оба живы. Полиция заявила, что других преступлений пока не обнаружено, но расследование продолжается.