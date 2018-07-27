Родила и оставила в туалете - мертвого ребенка нашли на борту самолета

Автор: BBC Борт проводники нашли труп ребенка на борту самолета в Индии

Бортпроводники рейса Air Asia нашли тело мертвого младенца в туалете самолета, который летел из города Гувахати в столицу Индии Дели. Обнаружили труп ребенка за несколько минут до посадки.

Когда самолет приземлился проводники начали допрашивать всех женщин-пассажиров борта. 19-летняя женщина призналась, что родила ребенка в туалете самолета, сообщает BBC.

Сотрудникам полиции она сказала, что не знала о беременности.

Полиция аэропорта зарегистрировала дело и начала расследование.

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"Родила семимесячного ребенка в туалете самолета и оставила его на полу, - сказал Санджай Бхатия старший полицейский. - Ждем выводов экспертов относительно причин смерти ребенка."

Сесть на рейс до Южной Кореи, куда планировала дальше лететь женщина, ей не разрешили. Полиция пытается связаться с семьей женщины.

В Подольске в Одесской области полицейские разыскивают роженицу, которая оставила новорожденную дочку на подоконнике в роддоме. Ребенок умер. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства смерти младенца, сообщили в отделе коммуникации полиции области.