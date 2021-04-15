РФ закрыла авиасообщение с Турцией. Россиянам предлагают путешествия в Дагестан или Мурманск

"Ростуризм" предлагает россиянам обменять билеты в Турцию. Фото: tourprom

Ростуризм предлагает гражданам обменять путевки или перенести поездки. Такие предложения появились на фоне закрытия авиасообщения России с Турцией и Танзанией.

Об этом говорится в выпуске ТСН.

Туристы могут обратиться к туроператору и решить вопрос о поездках за границу.

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Вице-президент ассоциации туроператоров рекомендует не упускать возможность и вместо Турции или Танзании путешествовать Россией. Гражданам РФ на выбор предоставили следующие варианты: Мурманск, Башкирия, Дагестан или Северная Осетия.

Сами же россияне не планируют менять путевки. Они хотят, чтобы вернули деньги.

Россия ограничивает регулярные и чартерные авиасообщения с Турцией под предлогом профилактики завоза новой коронавирусной инфекции.