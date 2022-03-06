РФ планирует бомбить собственные города и обвинить в этом Украину – СНБО

Враг планирует бомбить свои города, чтобы обвинить в этом Украину. Фото: Reuters

Россия готовит обстрелы своих городов у границы с Украиной. Агрессоры планируют сделать это, чтобы обвинить в нападении официальный Киев и объявить всеобщую мобилизацию.

В случае провала российского военного вторжения в Украину Кремль готов реализовать вероятный сценарий с обстрелами российских городов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты обстреляли блокпост в Киевской области: есть погибшие

"Российские власти готовятся к реализации вероятного сценария, предусматривающего обстрелы жилых кварталов российских городов вблизи украинской границы и дальнейшее обвинение в этом украинских военных. Это, по замыслу кремлевской верхушки, будет использовано как основание для объявления в России всеобщей мобилизации", – говорится в сообщении.

На территорию Крымского полуострова прибыл эшелон с насильственно мобилизованными жителями оккупированных Донецкой и Луганской областей. РФ намерена использовать их для провокаций на юге Украины. 5 марта в Крым прибыл личный состав 131-го стрелкового полка 1-го армейского корпуса. Его мобилизовали на оккупированной Россией территориях.