Ребенок выстрелил матери в голову во время видеоконференции

В США младенец случайно застрелил мать 21-летнюю Шамайу Линн, когда она общалась с коллегами по видеоконференции в Zoom.
Об инциденте сообщило издание NBC News.
Женщина умерла от огнестрельного ранения в голову. Полицию вызвал один из участников конференции.
В комнате был младенец, когда женщина упала на спину после выстрела, сообщил участник конференции.
Ребенок нашел заряженный пистолет в квартире. Вероятно, оружие принадлежало его отцу.
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Полиция начала следствие. Пока официального обвинения не выдвинули.
В Черкассах 45-летний местный житель угрожал оружием матери с ребенком. Инцидент произошел во дворе на детской площадке. За незаконное обращение с оружием мужчине грозит до семи лет за решеткой.
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