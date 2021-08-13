Ребенок выстрелил матери в голову во время видеоконференции

Младенец застрелил мать. Фото: CHUPROFF

В США младенец случайно застрелил мать 21-летнюю Шамайу Линн, когда она общалась с коллегами по видеоконференции в Zoom.

Об инциденте сообщило издание NBC News.

Женщина умерла от огнестрельного ранения в голову. Полицию вызвал один из участников конференции.

В комнате был младенец, когда женщина упала на спину после выстрела, сообщил участник конференции.

Ребенок нашел заряженный пистолет в квартире. Вероятно, оружие принадлежало его отцу.

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Полиция начала следствие. Пока официального обвинения не выдвинули.

В Черкассах 45-летний местный житель угрожал оружием матери с ребенком. Инцидент произошел во дворе на детской площадке. За незаконное обращение с оружием мужчине грозит до семи лет за решеткой.