Разгулялся не на шутку: две страны заявили об увеличении количества зараженных новым коронавирусом

Всего за время распространения вируса его подхватили более 77 тысяч человек. 2360 случаев оказались смертельными. ФОТО: unian.ua

За последние сутки в Иране зафиксировали 15 новых случаев заражения новым коронавирусом Covid-2019. Это почти треть всех случаев, первый из которых обнаружили в стране 20 февраля.

Масштабная вспышка вируса произошла и в Южной Корее. Там из-за него объявили самый высокий уровень эпидемиологической опасности, сообщает Reuters.

Общее количество инфицированных новым коронавиррусом в Иране составляет на сегодня 43 человека. Восьмеро из них умерли. В Южной Корее больных с таким диагнозом нынче 602. Из них умерли девять. Предполагается, что более половины случав заболевания среди южных корейцев связаны с местной христианской сектой: одна из ее участниц отказалась от проверки на коронавирус и продолжала посещать религиозные службы, где могла заразить других.

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Из-за риска распространения коронавируса Ирак и Ливан наложили запрет на въезд к ним из Ирана. По той же причине один из израильских аэропортов отказался принимать южнокорейский самолет.

В ВОЗ обеспокоены распространением коронавируса за пределами Китая. Все новые случаи фиксируют среди людей, которые не ездили в Китай и не имели контактов с больными.